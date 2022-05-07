Тюменским дачникам советуют начинать высаживать рассаду в конце мая

| Фото: Консультационный центр Тюменского филиала Россельхозцентра | Фото: Консультационный центр Тюменского филиала Россельхозцентра

Высаживать рассаду следует в конце мая – начале июня. Эксперты уверены, что это идеальное время, пишет "Вслух.ру".

Дачникам рекомендуют тщательно выбирать рассаду, опираясь не только на цену, но и на качество. Ножка у рассады должна быть достаточно жесткой – это показатель того, что растение перенесет поездку на дачу и хорошо приживется в грунте. Наличие дырочек и отверстий является признаком присутствия вредителей.

"Нужно проверять обратную сторону листьев. Если там вредителей нет, рассада хорошая", - отметила агроном Светлана Гаврилова.

Внимательно, по ее словам, нужно выбирать рассаду огурцов. Ощупывать их нежелательно, но нужно осмотреть на наличие белого налета и пятен. Если на листьях его нет, а корневая система богатая, то качество рассады хорошее.