Владимир Якушев поздравил связистов, работников радио и телевидения с праздником

| Фото: сайт полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе | Фото: сайт полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе

С Днем радио поздравил связистов, работников радио и телевидения полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Полпред отметил, что изобретение радиосвязи пришлось на эпоху больших научных открытий. Новые технологии врывались в жизнь людей и полностью меняли ее. Открывались возможности, которые прежде нельзя было даже представить.

"Для Уральского федерального округа это особый праздник. Уралу выпала честь быть родиной изобретателя радио – Александра Степановича Попова. Прибор, сконструированный им, не только изменил мир, но и вдохновил ученых на новые исследования, увлек наукой детей и молодежь. И сегодня в отрасли связи, в электронных СМИ трудятся тысячи специалистов",- подчеркнул Владимир Якушев.

Он пожелал работникам связи, радио и телевидения успехов, счастья и здоровья.