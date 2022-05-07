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Владимир Якушев поздравил связистов, работников радио и телевидения с праздником

Общество, 12:49 07 мая 2022

сайт полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе | Фото: сайт полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе

С Днем радио поздравил связистов, работников радио и телевидения полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Полпред отметил, что изобретение радиосвязи пришлось на эпоху больших научных открытий. Новые технологии врывались в жизнь людей и полностью меняли ее. Открывались возможности, которые прежде нельзя было даже представить.

"Для Уральского федерального округа это особый праздник. Уралу выпала честь быть родиной изобретателя радио – Александра Степановича Попова. Прибор, сконструированный им, не только изменил мир, но и вдохновил ученых на новые исследования, увлек наукой детей и молодежь. И сегодня в отрасли связи, в электронных СМИ трудятся тысячи специалистов",- подчеркнул Владимир Якушев.

Он пожелал работникам связи, радио и телевидения успехов, счастья и здоровья.

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# Владимир Якушев , День радио

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