Тюменцам рассказали, как составить генеалогическое древо семьи
Чтобы составить генеалогическое древо, нужно начать изучение семьи в интернете. По словам экспертов, в этом поможет регистрация на бесплатных ресурсах для построения древа, пишет "Вслух.ру".
Также полезно поговорить с самыми пожилыми родственниками и расспросить их о семье. Разговор лучше записать на диктофон или видео, чтобы не упустить важные имена и факты.
Кроме того, специалисты советуют изучить краеведческую литературу, сохранившиеся документы и фотографии.
"Помогут свидетельства о браках, смерти и рождении, трудовые книжки, даже членский билет профсоюза. Важно понять, где жил родственник. По фотографиям можно определить, как одет человек, к какому времени этот наряд относится", - отмечает эксперт Оксана Усманова.
К архивам она советует обращаться только на последнем этапе, когда все остальные источники себя исчерпали.