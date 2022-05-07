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Тюменцам рассказали, как составить генеалогическое древо семьи

Общество, 18:44 07 мая 2022

Фото: Настя Громик | Фото: Настя Громик

Чтобы составить генеалогическое древо, нужно начать изучение семьи в интернете. По словам экспертов, в этом поможет регистрация на бесплатных ресурсах для построения древа, пишет "Вслух.ру".

Также полезно поговорить с самыми пожилыми родственниками и расспросить их о семье. Разговор лучше записать на диктофон или видео, чтобы не упустить важные имена и факты.

Кроме того, специалисты советуют изучить краеведческую литературу, сохранившиеся документы и фотографии.

"Помогут свидетельства о браках, смерти и рождении, трудовые книжки, даже членский билет профсоюза. Важно понять, где жил родственник. По фотографиям можно определить, как одет человек, к какому времени этот наряд относится", - отмечает эксперт Оксана Усманова.

К архивам она советует обращаться только на последнем этапе, когда все остальные источники себя исчерпали.

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# генеалогическое древо

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