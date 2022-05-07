Тюменцы могут пополнить ряды добровольцев Красного креста

| Фото: группа "Российский Красный Крест" г. Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Российский Красный Крест" г. Тюмень" ВКонтакте

Пополнить ряды добровольцев регионального отделения Красного Креста могут жители Тюменской области старше 18 лет.

В настоящее в состав организации входят около 50 человек. Это медики, бизнесмены, рабочие, общественные деятели, юристы.

По словам председателя регионального отделения Красного Креста Михаила Морозова, одна из главных целей организации – облегчение страданий людей и этот приоритет определяет любое направление ее деятельности.

"С ней перекликается одна из задач – обучение навыкам оказания первой помощи школьников, студентов, а также всех желающих. Кроме того, по расширенной программе обучаются сотрудники предприятий. В региональном отделении пока один инструктор, имеющий право обучать, но в скором времени их станет больше", - рассказал он.

Среди задач организации также популяризация добровольного безвозмездного донорства крови и костного мозга, реализация программ социальной помощи нуждающимся, реагирование на чрезвычайные ситуации.

Общество Красного Креста появилось в России 8 мая 1867 года. Ранее оно носило название "общество о попечении раненых и больных воинов", пишет "Тюменская область сегодня".