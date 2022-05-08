Выставка "Заводоуковск – столица безмоторной авиации" привлекла внимание туристов
Фото: администрация Заводоуковского городского округа во ВКонтакте
Выставку под открытым небом "Заводоуковск – столица безмоторной авиации" организовали для жителей и гостей города сотрудники местного краеведческого музея.
Посетители экспозиции узнали, что в годы Великой Отечественной войны на расположенном в городе авиазаводе № 499 выпускали военные планеры.
Специалисты музея провели викторину "Крылья Заводоуковска". Участники отвечали на вопросы о прошлом малой родины.
Кроме того, для туристов была организована экскурсия "Заводоуковск: Давайте знакомиться".