Выставка "Заводоуковск – столица безмоторной авиации" привлекла внимание туристов

Фото: администрация Заводоуковского городского округа во ВКонтакте Фото: администрация Заводоуковского городского округа во ВКонтакте

Выставку под открытым небом "Заводоуковск – столица безмоторной авиации" организовали для жителей и гостей города сотрудники местного краеведческого музея.

Посетители экспозиции узнали, что в годы Великой Отечественной войны на расположенном в городе авиазаводе № 499 выпускали военные планеры.

Специалисты музея провели викторину "Крылья Заводоуковска". Участники отвечали на вопросы о прошлом малой родины.

Кроме того, для туристов была организована экскурсия "Заводоуковск: Давайте знакомиться".