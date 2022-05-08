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Выставка "Заводоуковск – столица безмоторной авиации" привлекла внимание туристов

Общество, 20:34 08 мая 2022

Фото: администрация Заводоуковского городского округа во ВКонтакте

Выставку под открытым небом "Заводоуковск – столица безмоторной авиации" организовали для жителей и гостей города сотрудники местного краеведческого музея.

Посетители экспозиции узнали, что в годы Великой Отечественной войны на расположенном в городе авиазаводе № 499 выпускали военные планеры.

Специалисты музея провели викторину "Крылья Заводоуковска". Участники отвечали на вопросы о прошлом малой родины.

Кроме того, для туристов была организована экскурсия "Заводоуковск: Давайте знакомиться".

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