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В Тюмени плац-концерт курсантов ТВВИКУ прошел у технопарка

Общество, 14:07 09 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Плац-концерт курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала Прошлякова прошел на площади у технопарка 9 мая. Учащиеся ТВВИКУ продемонстрировали строевые упражнения с оружием под маршевую музыку.

Музыкальную программу для тюменцев представил духовой оркестр ТВВИКУ под руководством военного дирижера — старшего лейтенанта Андрея Зенькова. В исполнении оркестра прозвучали песни военных лет.

Отметим, что прохождение учащихся ТВВИКУ в День Победы состоялось уже шестой раз. В нем принимают участие 37 курсантов третьего года обучения.

Праздничная программа в честь Дня Победы у на площади у технопарка продолжится выступлениями Тюменского духового оркестра, музыкального коллектива "Золотая труба", свою программу повторит Тюменский оркестр русских народных инструментов имени Беззубова. На площадке работает полевая кухня, где можно попробовать солдатскую кашу.

Вера Коршунова

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# День Победы , ТВВИКУ

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