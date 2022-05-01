В Тюмени назвали лучшие команды студенческих общежитий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда "Узбекско-Казахский союз" из Тюменского госуниверситета стала победителем конкурса "Лучшая команда общежития" в рамках проекта "Кампус 2.0: ВОбщаге". Второе место заняла команда первого общежития ТИУ "Юпитер", третьими стали представители четвертого общежития Тюменского ГМУ "Здравствуйте, Тимур!", пишет "Мегатюмень".

Участие в конкурсе принимали 175 студентов из студенческих общежитий Тюмени, которые разделились на 33 команды. В течение двух недель они придумывали творческие номера, создавали видеовизитки, состязались в спортивных, кулинарных и интеллектуальных играх. Всего было предусмотрено восемь этапов конкурса. Финалом проекта стало творческое шоу, где участники показали свои таланты и умения.

Помимо соревновательной части, для ребят организовали мастер-классы от студенческих сообществ региона, знакомство с молодежными пространствами города.

Победители получили билеты в аквапарк, а командам-призерам вручили сертификаты на участие в командной игре виртуальной реальности и памятные призы.