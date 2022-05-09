Ветерана Галину Минееву с Днём Победы поздравила тюменская фронтовая бригада

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ветерана Великой Отечественной войны Галину Михайловну Минееву с Днём Победы поздравила тюменская фронтовая бригада.

98-летняя женщина из окна наблюдала за концертной программой, где для нее песни военных лет пели фольклорный коллектив "Росстань", а также солисты центра культуры и творчества "Тюмень" Ирина Вайланд и Евгений Петропавловский.

Каждый год ветерана поздравляют губернатор и глава города. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала дочь Галины Михайловны Светлана Отенко.

"В майские праздники к нам каждый день кто-то приходит с поздравлениями. Волонтеры приносят цветы и подарки от Совета ветеранов и администрации. Все организации, которые могут, поздравляют маму. Никто не оставляет ее без внимания", - поделилась Светлана Отенко.

Галина Михайловна родилась 9 марта 1924 года в городе Казатин Винницкой области. Перед немецкой оккупацией она с матерью уехала в Чкалов, где работала на военном заводе, готовила минные взрыватели. Участвовала в боевых действиях на Воронежском, Степном и втором Украинском фронтах, победу встретила в Чехословакии. Награждена орденами Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги" и другими наградами.

Юлия Карандашева