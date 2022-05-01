Ветеран Александра Михайловна Хамова прошла войну от Сталинграда до Польши

| фото "Голышманово. Телевидение и радио" | фото "Голышманово. Телевидение и радио"

Путь от Сталинграда до города Бреслау в Польше прошла жительница Голышмановского городского округа, ветеран, участник Великой Отечественной войны Александра Михайловна Хамова.

Она попала на войну в июле 1943 года в возрасте 18 лет. Боевой путь Александры Михайловны начался в Сталинграде в составе 28 отдельного зенитного прожекторного батальона в десятом корпусе ПВО. Они прикрывали Южный фронт, Юго-Западный, наступление под Киевом, оказывали поддержку войскам первого Украинского фронта под Житомиром и Бердичевым, Ровно и Конотопом.

Александра Михайловна была прожектористкой, позже освоила рацию. В марте 1945 года была ранена во время ожесточенных боев под Бреслау в Польше.

"На нашу прожекторную позицию были сброшены немецкие парашютисты. Нападение было отбито, фашисты уничтожены, но в том бою погибли многие боевые подруги. Помню, не успела настроить корпус прожектора вверх, как раздался взрыв и меня отбросило. Боли не чувствовала, левое бедро было пробито навылет. Сползла в воронку, с трудом волоча за собой рацию. Четко осознавала, что ее нужно беречь. Часто приходилась передавать зашифрованные приказы из штаба на позиции. Не знаю, сколько времени пролежала в беспамятстве - очнулась в госпитале в Бреслау", - рассказала она.

22 марта 1945 года командир батальона представил Александру Михайловну Хамову и ее товарищей к медали "За отвагу", пишет "Комсомольская правда-Тюмень".