Как связаны бигос, пироги и смалец с историей одного дома в Тюмени узнали участники гастроужина

Словно выдержанный благородный напиток – такое впечатление оставил гастроужин "Истории одного дома", который организовали Лидия Носова и ресторан "Моне" в старинном особняке на бывшей улице Спасской (ныне Ленина) в Тюмени.

Когда-то этот известный в городе дом принадлежал аптекарю Зеневичу и его супруге. Переехавшие в конце XIX века из Тобольска аптекарь, его дети от первого брака, вторая супруга Мальвина и совместная дочь купили здание у Иллариона и Марии Игнатьевых.

При заключении сделки дом был проще. Зажиточный аптекарь, не только баловавший любимую жену нарядами да духами, расстарался и придал лоску своему новому жилью. К примеру, заказал на каждое окно наличники из кедра весом более 100 кг и роспись на потолке. Ими и сейчас любуются горожане.

Хозяйкой гастрономического ужина стала экскурсовод Виктория Бондарева в роли жены аптекаря Мальвины Зеневич. Под этим псевдонимом Виктория работает с тех пор, как составила генеалогическое древо своей семьи до 11 колена. В процессе на основе архивных документов выяснилось, что она двоюродная праправнучка настоящей Мальвины, факты из биографии которой удалось восстановить. Ими теперь делится Виктория на театрализованных экскурсиях. На ужин она надела наряд, сшитый по старинной фотографии прабабушки Брониславы Зброжек, племянницы Мальвины Зеневич. Собравшиеся в доме ее предков гости пробовали блюда национальной кухни польской семьи Зеневичей, сосланной в Сибирь.

"Провести вечер в доме своих родственников было моей давней мечтой, и я благодарю ту даму, которая помогла ей осуществиться", - поделилась Виктория Бондарева.

Лидия Носова не просто организатор ужинов, она их вдохновитель, их душа. Ей удается даже при рассадке гостей самым удачным способом компании подобрать, если кто-то придет один, грустно и скучно не будет.

Ужин "Истории одного дома" Лидия задумала еще два года назад, но хозяева дома на Спасской менялись, а предложение не находило отклика. И вот, наконец, все совпало!

Владельцы "Моне", устроительница великолепных исторических ужинов Лидия Носова, Виктория Бондарева в роли своей родственницы Мальвины, ее коллеги-экскурсоводы и подруги купчиха Аполлинария Шешукова (Марина Сафина) и жена бухарского купца Альмира Ханум (Альмира Сажина), и конечно, отзывчивая и благодарная аудитория собрались.

Многие гости гастроужинов уже знакомы и по-приятельски делятся впечатлениями от вечеров, которые поднимают настроение, умиротворяют и подогревают желание узнавать что-то новое о прошлом Тюмени.

Вот и слышится из-за стола уютного зала: как все вкусно, ммм, захотелось жить в XIX веке…

Меню для ужина предложила Виктория (Мальвина) по рецептам, хранящимся в ее семье. Свои версии блюд представил шеф "Моне".

Закуски, суп, горячее, десерты и напитки, все было необычно и интересно. Например, теплую волну откликов получил зупа гжибова – грибной суп из шампиньонов, поданный в хлебе, а до него зельц с куриный с горчицей и хреном, смалец с луком и яблоками. Понравился и бигос из квашенной и свежей капусты, тушеной с мясом и копченостями в красном вине и специях.

Что можно представить прочитав в меню "ПирОги с вишней и сметаной"? Многие попались. Но нет, ничего печеного или жареного блюдо не представляет собой. Это, по сути, вареники с вишней.

Перед подачей торта "Пани Валевска", о котором многие слышали, Мальвина Зеневич рассказала об истории любви Наполеона Бонапарта к красавице Марысе, в честь которой и назван десерт.

Сопровождающие блюда напитки были также необычны. Удивляли гостей пенным крафтовым подкопченым. Ремесленное пивоварение развивается в Тюмени. Благодаря местному производству есть возможность угощаться напитками с многовековой историей и культурой. Впечатлил собравшихся дам и легкий натуральный российский сидр, произведенный из яблок и груш санкт-петербургских садов. Больше в составе ничего нет. Воде, "ешкам" и красителям не место в традиционном настоящем сидре, рассказал представитель компании.

Необыкновенную атмосферу создали рассказы о тюменском купечестве XIX века от пани Зеневич и купчихи Шешуковой, и романсы, трогающие душу, в исполнении Альмиры Ханум под аккомпанемент гитары.

Порадовали и постоянные партнеры ужинов – компания Локситан с миниатюрами косметики, ювелирный салон "Ринго", разыгравший среди всех присутствующих бриллиантовую подвеску. Информационную поддержку оказал Visit Tyumen.

Каким будет следующим ужин – пока точно неизвестно, но есть идея провести один из гастровечеров в сотрудничестве с Альмирой Сажиной и посвятить его татарской теме.

"Нам нужно время, чтобы подготовиться. К примеру, я хочу удивить своих гостей томленым 12 часов мясом, настоящим парным, чтобы вы почувствовали, что такое бухарская нота в истории Тюмени, - сказала Альмира Ханум. – Она, как и сам Восток неоднозначная: и пряная, и сладкая, и горькая, и кислая…".

Евгения Тенегина