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Сотрудников Тюменской авиабазы наградили медалью "За отвагу на пожаре"

Общество, 10:53 10 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медалью "За отвагу на пожаре" награждены сотрудники Тюменской авиабазы Александр Горбунов и Ришат Каримов. Соответствующий указ подписал президент России, сообщает информационный центр правительства региона.

Государственные награды присвоены им за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Александр Горбунов является трактористом Тюменского филиала учреждения, а Ришат Каримов - лесник первой категории Вагайского филиала учреждения.

В мае 2021 года Ришат Каримов руководил тушением лесного пожара на территории Вагайского района. При усилении ветра до 20-25 метров в секунду фронт пожара стал быстро приближаться к лесным пожарным. Благодаря решительным действиям специалиста были спасены 24 работника парашютно-десантной пожарной службы. Сам он, будучи замыкающим, не успел укрыться от огненной стихии и получил серьезные ожоги.

Александр Горбунов в мае прошлого года работал на пожаре в Винзилинском участковом лесничестве. Рискуя жизнью, он управлял тяжелой техникой, прокладывал минерализованные полосы. Температура в тракторе доходила до предельной. Задыхаясь в дыму, он отсекал стену огня, подходящую к населенному пункту. Благодаря умелым действиям тракториста при проведении опашки фронта село Муллаши было отрезано от лесного массива и спасено от огня. Александр Горбунов, выполняя свой профессиональный долг, получил серьезные ожоги.

В настоящее время опасений за жизнь и здоровье сотрудников нет.

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# государственная награда , лесные пожары , пожароопасный сезон , тюменская авиабаза

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