Состояние человека во время самоизоляции поможет изучать база данных тюменских ученых

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сон, питание, режим отдыха и труда у человека в период самоизоляции смогут изучать исследователи в разных областях — от социологов до биологов — с помощью базы данных, созданной учеными Тюменского госуниверситета.

В основе базы — результаты онлайн-анкетирования крупного международного проекта Global Chrono Corona Survey. Она содержит обезличенные результаты 1 тыс. 945 респондентов с показателями ритма сна и биологических часов в условиях первого этапа самоизоляции. В числе характеристик — время пребывания на улице, самооценка настроения, работоспособность, качество жизни.

"База данных предназначена для использования при проведении медико-биологических, социологических и клинических исследований и проектных работ. Важно, что нам удалось собрать достаточно обширные материалы до и в период самоизоляции, связанной с COVID-19", — рассказал заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины НИИ биотехнологий и биомедицины ТюмГМУ Денис Губин.