Арт-медиацию, экскурсию с запада на восток и танцевальные новеллы приготовили тюменцам на "Ночь музеев"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музейный комплекс им. Словцова в Тюмени (ул. Советская, 63) станет одной из площадок всероссийской акции "Ночь музеев — 2022" 21 мая с 18 часов. В программе праздника — экскурсии, мастер-классы, настольные игры, арт-медиация, джазовый концерт, танцевальные новеллы.

В этом году тема музейной ночи — "Традиции через современность". По входному билету можно посетить выставочные проекты "Русский авангард", "Светлый реквием", "Всадники железного века", "Я нашел нефть. Вот так!" и другие экспозиции.

Гостей приглашают на арт-медиацию — диалог между медиатором и посетителем и становится интуитивной прогулкой по выставке современного тюменского художника Андрея Ердякова "На грани иллюзии".

Тюменцам проведут экскурсия проходит "с запада на восток" — из зала западноевропейского искусства через российское и советское на выставку "Ветер с Востока".

В зрелищной части праздника — танцевальные новеллы от студентов ТГИК, в основу которых легла легенда о Вавилонском столпотворении, концерт "Jazzy Funky May", хореографический спектакль от Zero Dance Theatre "Времена Г" и хореографическая миниатюра "Миф о красоте" от пермского коллектива "Держи ритм".

Также в программе "Ночи музеев" — мастер-классы "Кастом-джинс", "Этно-подвеска", "Щит Саргатского воина", "Браслет на удачу", "Браслет на удачу", "Конверт оригами", "Волшебный чехольчик".

Стоимость участия в мероприятиях — от 100 рублей, полная программа "Ночи музеев — 2022" — по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.