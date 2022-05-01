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В Тюмени на торги выставили два участка возле аэропорта Плеханово

Экономика, 13:12 11 мая 2022

ИА "Тюменская линия"

Аукционы на право аренды двух земельных участков площадью 2,1 га и 2,3 га на западе Тюмени объявил ДОМ.РФ, сообщают в компании.

Рядом с участками располагается аэропорт Плеханово, а также одноименный микрорайон, преимущественно застроенный индивидуальными жилыми домами. Объекты ограничены окружной дорогой, с которой осуществляется заезд на территорию. Доехать на автомобиле от них до центральной площади Тюмени можно примерно за 15 минут. В 200 метрах — остановка общественного транспорта "Деревня Плеханова".

ДОМ.РФ | Фото: ДОМ.РФ

Участки подходят под строительство инфраструктуры для жилья, в частности автомобильных парковок.

Заявки принимаются до 16 мая, торги состоятся 20 мая. Начальный размер ежегодной арендной платы – 2,7 млн рублей и 2,9 млн рублей соответственно.

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# аукцион , земельные участки , Плеханово , торги

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