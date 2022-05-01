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Тюменские автоинспекторы контролируют соблюдение скоростного режима на местах ремонта трасс

Общество, 17:33 11 мая 2022

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Автоинспекторы контролируют соблюдение скоростного режима на местах ремонта тюменских трасс с помощью ручных скоростемеров. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области со ссылкой на региональную ГИБДД 11 мая.

"Сотрудники ГИБДД обследуют организацию дорожного движения на предмет безопасности, наличия всех необходимых дорожных знаков и ограничителей. Введённые скоростные ограничения будут контролировать с помощью ручных скоростемеров", - говорится в сообщении.

Кроме основных дорожных знаков на объектах национального проекта "Безопасные качественные дороги" установлены информационные указатели с данными об объекте и контактами подрядной организации.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать осторожность, не игнорировать введенные ограничения и быть особенно внимательными в темное время суток.

Отметим, что в настоящее время реконструкция и ремонт дорог идет на трех федеральных трассах: Тюмень - Ханты-Мансийск, Тюмень - Омск и Екатеринбург - Тюмень. Подрядные организации вышли на ремонт дорог регионального и муниципального значения. Всего в этом сезоне будет отремонтировано 600 км дорог.

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# ГИБДД Тюменской области , ремонт дороги

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