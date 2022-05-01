Более 10 тонн вещей собрали волонтеры Тюменской области в рамках акции "Подарок солдату"

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Более 10 тонн предметов личной гигиены, консервированных продуктов, шоколада, конфет, футболок, тельняшек, носков и медикаментов собрали волонтеры Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" в рамках акции "Подарок солдату".

Как рассказали корр. "Тюменской линии" в региональном отделении "Союза женщин России", акция стартовала 25 марта и в ней приняли участие все муниципалитеты. "Сформировано почти тысяча коробок, – рассказала Наталья Балуева. – Каждая рассчитана на двух солдат".

По словам заместителя председателя Тюменской областной думы, руководителя ТРО "Союза женщин России" Натальи Шевчик, проект "Подарок солдату", который всколыхнул всю Россию, получил широкий отклик в Тюменской области.

"Подключились местные и предпринимательские сообщества, приходят простые люди со скромными дарами. Нас поддерживает не просто большое количество людей – все они делают это от души, от всего сердца, с пожеланиями всем ребятам возвращения, - подчеркнула она. - Мы стараемся максимально быстро формировать посылки, чтобы поскорее их отправить нашим ребятам".

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Пункт сбора подарков работает на базе Тюменского индустриального университета. Поток подарков – нескончаемый. За несколько часов с коробками подъехали представители детских садов, средних школ. Участие приняли и родители, и воспитатели, и педагоги. Дети рисуют и пишут солдатам трогательные послания, которые волонтеры вкладывают в посылки для солдат.