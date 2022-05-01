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Жительница Ялуторовска отсудила компенсацию в 300 тысяч рублей за падение в автобусе

Общество, 17:23 11 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

72-летняя жительница Ялуторовска получит компенсацию в размере 300 тыс. рублей от транспортной компании за падение в автобусе, сообщает прокуратура Тюменской области.

В сентябре 2020 года ялуторовчанка с инвалидностью III группы упала в автобусе, когда водитель затормозил при подъезде к остановке. Пострадавшая получила закрытый перелом правой бедренной кости, что является тяжким вредом здоровью. В декабре 2021 года женщина обратилась в Ялуторовский районный суд с иском к акционерному обществу "Автотранс" о возмещении вреда. Суд вынес решение о взыскании в пользу пострадавшей компенсации в размере 120 тыс. рублей. Однако женщина с данным решением не согласилась и подала апелляцию в Тюменский областной суд.

Судебная коллегия по гражданским делам с участием сотрудника областной прокуратуры рассмотрела гражданское дело. Решение изменили в пользу пострадавшей и взыскали компенсацию морального вреда суммой 300 тыс. рублей.

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# компенсация , прокуратура Тюменской области , Ялуторовск

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