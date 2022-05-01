Об особенностях старинной тюменской домовой росписи расскажут на лекции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лекция "Урало-сибирская роспись: история, традиция, люди" пройдет в библиотеке истории города им. Текутьева (ул. Щербакова, 11) 17 мая в 17 часов. Об уникальном тюменском промысле, расцвет которого пришелся на конец XIX — начало XX века, расскажут мастера-красильщики Ольга Отраднова и Инна Нестерова.

Участники встречи узнают, какие цвета использовали тюменские мастера больше стал лет назад, как создавали краску, в какой технике рисовали, какие предметы ею украшали, где в нашем крае был более всего распространен этот промысел и как сейчас происходит его возрождение.

Количество мест на встречу ограничено, необходима обязательная запись по телефону: 8-912-38-23-293.

Возрастное ограничение: 6+.