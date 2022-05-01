Жителей Тюменской области предупредили о мошеннических схемах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Банк России начал публиковать наиболее распространенные схемы, используемые кибермошенниками для кражи денег у граждан.

В разговоре с незнакомым человеком ни в коем случае не следует сообщать номер вашей банковской карты, срок ее действия, код проверки подлинности карты (три цифры на обратной стороне — CVV или CVC), ПИН-код, а также код из СМС для подтверждения платежей и переводов. Об этом в очередной раз напоминает Банк России.

"Мы открываем этот раздел для того, чтобы своевременно рассказывать людям о новых сценариях, которые придумывают злоумышленники. Чтобы методы убеждения, которые они используют, разбивались о знания. Предупрежден — значит вооружен. Надеемся, что все наши действия, в том числе и открытие нового раздела, снизят для граждан риски потери денег", — отметил директор департамента информационной безопасности Вадим Уваров.

Одновременно в разделе будут представлены рекомендации по противодействию злоумышленникам, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области. "Для хищения денег у граждан злоумышленники используют все более изощренные сценарии, - отмечено в сообщении. - В результате тысячи людей страдают от их действий, теряют деньги, которые в некоторых случаях копили годами".

Знания о том, как противодействовать мошенникам, помогут в нужную минуту принять правильное решение. В этом разделе Банк России представляет распространенные мошеннические схемы, которые будут регулярно дополняться, а также рекомендации по защите от них. Банк России ведет работу по выявлению мошеннических схем, информирует о них правоохранительные органы, которые занимаются расследованием хищений денежных средств.

Чтобы предупредить граждан о возможных рисках потери денег, на этой странице опубликованы распространенные схемы действий мошенников и рекомендации по противодействию им. Чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте никому и никогда паспортные данные и финансовые сведения: данные карты и ее владельца, трехзначный код с обратной стороны карты или СМС-код. Сотрудники банков и государственных структур никогда не запрашивают такую информацию. Не публикуйте ее в социальных сетях, на форумах и каких-либо сайтах в Интернете, а также не храните данные карт и PIN-коды на компьютере или в смартфоне.

Если с неизвестного номера вам звонит якобы сотрудник банка, правоохранительных органов или государственной организации с сомнительным предложением (например, сообщением о попытке оформления кредита или подозрительной операции от вашего имени, обещанием высокого дохода по вкладу и тому подобное) или по телефону запугивают и требуют быстрых действий с финансами, положите трубку. Самостоятельно позвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на его сайте, или в контакт-центр ведомства, сотрудником которого представлялся звонящий. Не совершайте каких-либо действий по счету, если вам звонят с просьбой или требованием о переводе денег, в том числе на "защищенный" или "специальный счет", например в Центробанке, или с предложением об оформлении кредита. Банк России не открывает счета и не работает с гражданами.

По возможности установите антивирус на все устройства и обновляйте его.

Совершайте покупки в Интернете только на проверенных сайтах. Заведите отдельную карту для онлайн-покупок и пополняйте ее ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты. При совершении покупок обращайте внимание на наличие в строке браузера рядом с названием сайта значка безопасного соединения (замочка).

Никогда не вводите личные и финансовые данные на сомнительных сайтах и не переходите по ссылкам из подозрительных писем, которые предлагают, например, пройти опрос, получить какую-либо выплату и тому подобное. Официальные сайты финансовых организаций в поисковых системах (Яндекс, Mail.ru) помечены цветным кружком с галочкой.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно заблокируйте карту с помощью мобильного приложения или личного кабинета на сайте банка. Заблокировать ее также можно через контакт-центр банка (телефон указан на оборотной стороне карты) или в любом его отделении.

В течение суток после получения сообщения о списании средств напишите заявление в отделении банка о несогласии с операцией. Также обратитесь с заявлением о хищении денег в любое отделение полиции.

Помните: если вы самостоятельно перевели деньги мошенникам или предоставили им банковские данные, то банк не обязан возвращать похищенную сумму.

Типичные мошеннические схемы: предлагают проверить данные счета на предмет утечки, сообщают о дефиците наличных рублей и валюты, предлагают перевести деньги на "специальный счет Центрального банка", убеждают оформить кредит.