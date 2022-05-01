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Общественные обсуждения проекта закона об исполнении бюджета Тюменской области завершатся 12 мая

Общество, 13:44 11 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все предложения и замечания жителей по проекту закона Тюменской области "Об исполнении областного бюджета за 2021 год" будут рассмотрены в региональном парламенте, где 12 мая завершаются общественные обсуждения по проекту закона.

В соответствии с законом "О бюджетном процессе в Тюменской области" законопроект размещен на официальном портале областной Думы. Также проект закона "Об исполнении областного бюджета за 2021 год" размещен на официальном портале органов государственной власти Тюменской области в разделе "Бюджет для граждан".

"Любой житель региона, обладающий активным избирательным правом, а также представители организаций, осуществляющих свою деятельность в Тюменской области, представители государственных органов и органов местного самоуправления имеют возможность принять участие в общественных обсуждениях, - сообщает пресс-служба облдумы. - Достаточно направить мотивированные предложения к проекту закона либо в официальном порядке по почте, либо на электронный адрес областной думы в сети Интернет".

Предложения и замечания граждан, которые поступили в адрес областной думы также будут рассмотрены на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам, а заявители получат соответствующие ответы. Отметим, что в адрес областной думы уже поступили предложения. Все они будут рассмотрены на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам, а заявители получат соответствующие ответы.

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# областной бюджет , облдума

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