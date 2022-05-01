Тюменец хранил поддельные сигареты на сумму 2,8 млн рублей

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

За хранение контрафактных сигарет на 2,8 млн рублей в Тюмени будут судить 56-летнего жителя города, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, тюменец в декабре 2021 года купил у неустановленного лица более 24 тыс. пачек сигарет. Некоторые из них были немаркированными, а другие маркированы поддельными специальными марками РФ. Табачные изделия мужчина хранил в арендуемых помещениях торгового центра "Калининский". Сотрудники полиции зафиксировали момент реализации контрафакта и изъяли у местного жителя 5 тыс. пачек сигарет, приготовленных к сбыту.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени. Согласно п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ подсудимому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.