  • 11 мая 202211.05.2022среда
  • USD67,3843
    EUR71,0963
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменец хранил поддельные сигареты на сумму 2,8 млн рублей

Общество, 18:28 11 мая 2022

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

За хранение контрафактных сигарет на 2,8 млн рублей в Тюмени будут судить 56-летнего жителя города, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, тюменец в декабре 2021 года купил у неустановленного лица более 24 тыс. пачек сигарет. Некоторые из них были немаркированными, а другие маркированы поддельными специальными марками РФ. Табачные изделия мужчина хранил в арендуемых помещениях торгового центра "Калининский". Сотрудники полиции зафиксировали момент реализации контрафакта и изъяли у местного жителя 5 тыс. пачек сигарет, приготовленных к сбыту.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени. Согласно п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ подсудимому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# контрафакт , прокуратура , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:43 11.05.2022Ипотечные кредиты на сумму 55 млрд рублей получили жители Тюменской области в I квартале 2022 года
18:58 11.05.2022Старт "Спортивному заряду" дадут в Комсомольском сквере Тюмени
18:48 11.05.2022Тобольские школьники устроят фотоохоту на птиц
18:38 11.05.2022Субботники прошли на 100 объектах культурного наследия Тюменской области