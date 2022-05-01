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Тобольские школьники устроят фотоохоту на птиц

Общество, 18:48 11 мая 2022

группа "Тюменское отделение Союза охраны Птиц России" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменское отделение Союза охраны Птиц России" ВКонтакте

Городские соревнования по спортивной орнитологии среди школьников пройдут в Тобольске на территории парка "Тобол" 14 мая. Цель юных исследователей — за три часа сфотографировать как можно больше пернатых и определить их виды.

Организаторы отмечают, что собранная информация поможет в учете видов, мест обитания и миграции птиц, что необходимо для сохранения биоразнообразия. Победителей выявит экспертное жюри конкурса, в состав которого войдут ведущие орнитологи России.

Для участия в соревнованиях не нужно особых знаний и профессиональной подготовки. Ознакомиться с регламентом соревнований и найти форму заявки для участия можно по ссылке, регистрация — до 12 мая.

Соревнования проводятся в рамках комплексного проекта по охране птиц "Территория чибисов" программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

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# птицы , СИБУР

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