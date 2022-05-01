Старт "Спортивному заряду" дадут в Комсомольском сквере Тюмени

| Фото: vk.com/tmnsportzaryad | Фото: vk.com/tmnsportzaryad

Старт проекту "Спортивный заряд" дадут в Комсомольском сквере Тюмени в 9 часов 12 мая. Первое занятие проведет тренер атлетического клуба "Антей" Эвелина Ильиных, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Весной и летом жители и гости Тюмени смогут делать зарядку на 21 общедоступной локации под руководством профессиональных тренеров из фитнес-клубов. Тренировки пройдут в парках, скверах, на бульварах, аллеях, на набережной, в лесопарковых зонах: экопарке Затюменский, Гилевской роще.

Участникам предложат танцевальные направления, интервальную тренировку: табата, восточная гимнастика цигун, йога, суставная гимнастика и другие. В бесплатных занятиях могут участвовать все желающие без возрастных ограничений.

С расписанием занятий проекта "Спортивный заряд" на весну – лето 2022 года можно ознакомиться здесь.