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Выпускники-медики из районов смогут работать на родине по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

Общество, 09:38 12 мая 2022

tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" распространили и на выпускников, в том числе "целевиков", которые возвращаются работать в свои населенные пункты.

Как напоминает информационный центр правительства Тюменской области, ранее в программах могли участвовать медики, переехавшие в сельскую местность или город с населением до 50 тыс. человек.

Предусмотрены единовременные выплаты: врачам - 1 млн рублей (1,5 млн рублей в труднодоступных местах); фельдшерам, акушерам и медсестрам - 500 тыс. рублей (750 тыс. рублей - в труднодоступных местах).

В 2021 - 2022 годах 48 врачей и 40 средних медицинских работников Тюменской области получили выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Вакансии по программе в Тюменской области публикуются на сайтах медорганизаций.

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# выпускники , земский доктор , земский фельдшер , медики

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