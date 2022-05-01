Насосная станция на площади Борцов революции в Тюмени станет арт-объектом

| Фото: "Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

Работа тюменской художницы Марии Волковой украсит насосную станцию водоотведения, расположенную на площади Борцов революции в Тюмени.

Так, очередной объект "Росводоканал Тюмень" в ближайшие дни станет арт-объектом, сообщает пресс-служба предприятия.

"Сюжет подсказала округлая форма насосной станции. Река времени гармонично объединила на своих берегах и исторические здания, и постройки более поздних лет. Этот арт-объект может служить и своего рода маршрутным листом для путешественников", - рассказала Мария Волкова.

Основной цвет, который использует мастер в работе – кирпичный красный. На нем светлые силуэты храмов, моста, узнаваемых знаний. На водной глади – речные суда.

"Мария изобразила логотип нашего предприятия на паруснике. Это очень символично, ведь тюменский водоканал часто называют флагманом среди российских предприятий в отрасли водоснабжения и водоотведения", - отметила генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Насосная станция на площади Борцов революции - не первое здание "Росводоканал Тюмени", которое преображают художники арт-студии "Груша". В 2020 году совместный проект посвятили памяти писателя Владислава Крапивина. На насосной станции во дворе дома по ул. Холодильной иллюстрация к известной повести "Трое с площади Корронад". В 2021 украсили насосную станцию на ул. Монтажников, там изображены сказочные герои Карлсон и Мойдодыр, которые напоминают горожанам о правилах пользования канализацией.