Тюменцев приглашают разгадать мистические тайны дома купца Колмогорова

Квест-экскурсия "Тайны Дома купца Ф. С. Колмогорова" состоится в Тюмени 19 мая.

"Какую тайну хранит в себе старинный дом купца Филимона Степановича Колмогорова? Хранит ли он в себе мистические загадки, живут ли в нем привидения, и чьи шаги и звуки слышны по ночам? Все это можно узнать на квест-игре в старинном особняке XIX века – доме купца Колмогорова", - говорится в аннотации оранизаторов - Центра татарской культуры Тюмени.

Любителям приключений и головоломок предстоит разобраться, что за мистические события происходили в этом доме, куда пропал странник, приехавший однажды разгадать тайну родового особняка.

В завершении гостей ждет ароматный чай в гостиной и "знакомство" с "самим Филимоном Степановичем".

Приобрести билет можно здесь. Возрастное ограничение 12+.

Дом на ул. Мостовой (ныне ул. Щербакова), в котором теперь расположен Центр татарской культуры построен в период 1880-1890 гг. из прекрасного лицевого кирпича с парадным балконом и большими окнами 2-го этажа по всему периметру. Парадный зал поражал внутренним убранством.

После прихода советской власти в здании разместился первый клуб рабочих подростков Тюмени, затем клуб овчинно-меховой фабрики. В 2000 году в дом Колмогоровых заселился Центр татарской культуры.