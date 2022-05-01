Участники конкурса "Рубиновый микрофон" расскажут о "Золотой гвардии Тюмени"

| Фото: Центр русской культуры | Фото: Центр русской культуры

Городской фестиваль-конкурс самодеятельного творчества ветеранских клубов и организаций "Рубиновый микрофон" откроется на сцене тюменского ДКиТ "Торфяник" 17 мая в 10 часов.

Как сообщает Центр русской культуры, тема этого года: "Золотая гвардия Тюмени".

В рамках первого конкурсного дня выступят городской клуб ветеранов и творческие коллективы ветеранских организаций 1 группы. 18 мая состоятся отборы творческих коллективов ветеранских организаций 2 группы, а 19 мая - коллективов домов культуры "Орфей", "Водник", "Торфяник", "Поиск", а также Центра русской культуры, Центра культуры и искусства "Современник", Дворца культуры "Строитель".

24 мая в ДКиТ "Торфяник" состоится круглый стол и подведение итогов. Гала-концерт и церемония награждения участников пройдут на сцене "Торфяника" 26 мая.

В этом году фестиваль-конкурс "Рубиновый микрофон" проводится в рамках года культурного наследия народов России и посвящается 35-летию образования Тюменской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города и области.