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В тобольском детском саду произошла вспышка острой кишечной инфекции

Общество, 14:38 12 мая 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией зарегистрирована в детском саду структурного подразделения школы №16 им. В.П. Неймышева в Тобольске 12 мая. Вспышка вызвана сальмонеллой, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Работа детского сада приостановлена. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. О количестве подтвержденных случаев заболевания сообщат дополнительно по итогам лабораторных исследований.

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# детский сад , кишечная инфекция , Управление Роспотребнадзора

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