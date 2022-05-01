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К тушению ландшафтных пожаров в Тюменской области привлекли десантников из Югры и Ямала

Общество, 15:53 12 мая 2022

135 работников парашютно-десантных пожарных служб из Югры и Ямала привлекли к тушению ландшафтных пожаров в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Дополнительные силы направлены в Сладковский, Казанский, Бердюжский, Ишимский, Сорокинский, Аромашевский и Викуловский районы.

Работа по привлечению дополнительных сил и средств предусматривает и контракты на привлечение вертолетов МИ-8АМТ/МТВ со специальными устройствами ВСУ-5А (водно-сливное устройство) на внешней подвеске.

Общий налет часов вертолетов на тушение ландшафтных пожаров составил больше 84 часов. На очаги возгорания сброшено более 1 тыс. 280 т воды.

За сутки ликвидировано 19 ландшафтных пожаров на площади 205 га.

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# пожароопасный сезон

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