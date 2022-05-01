Мастера из Питера изготовили для тюменского филармонического оркестра новые трубы

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Три новых музыкальных инструмента появились в группе труб Тюменского филармонического оркестра.

Современная развивающаяся компания из Санкт-Петербурга "Музыкальное ателье Доценко и Ко" специально изготовила их для филармонического оркестра, что позволяет достичь сбалансированного звучания всей группы инструментов, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Компания пять лет сотрудничает с оркестром. Чтобы услышать свои инструментов в деле, в Тюмень приехал основатель и директор ателье, мастер Александр Доценко. 11 мая он побывал на репетиции.

"Я отслушал, как в группе звучат трубы, как сочетаются с другими медными, со струнными в оркестре. Пообщался с музыкантами, узнал насколько им удобно играть, проконсультировал по вопросам, возникшим в процессе исполнения. Для меня очень важен контакт с музыкантами, чтобы и в дальнейшем наша продукция полностью удовлетворяла исполнительским запросам", - отметил Александр Доценко.

Директор сделал акцент на российско-швейцарском партнерстве компании: петербуржцы сотрудничают с мастерской из Базеля и очень дорожат своими клиентами.

Новые трубы, появившиеся у ТФО, относятся к оркестровым моделям, их отличает четкая фокусировка в звуке, тембр инструмента отчетливо проецируется на весь зал и сливается с оркестром. При этом хорошо звучат сольные эпизоды и гармоничный тембр всей группы инструментов.

Услышать, как изменилось звучание оркестра благодаря новым духовым инструментам, можно уже 14 мая на концерте "Летняя ночь в Тюмени".