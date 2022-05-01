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Совместные активности ждут тюменских родителей с детьми в День семьи

Общество, 14:38 13 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерты, турниры, соревнования, игры, эстафеты, тренировки, мастер-классы, выставки, творческие конкурсы, театрализованные представления, беседы, акции, флешмобы подготовили для тюменцев к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Об этом сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Так, с 11 по 14 мая на базе школы № 89 (ул. Малыгина, 8/1) юные борцы из "Центра дзюдо" вместе с родителями участвуют в веселых стартах "Папа, мама, я – спортивная семья" с элементами спортивной борьбы.

15 мая в 10 часов детско-юношеский центр "Фортуна" приглашает тюменских ребятишек вместе с мамами и папами в сквер Болгаро-советской дружбы на "Семейный спортивный заряд". А 14 мая в этом же центре по адресу: ул. Белинского, 12 развернется "Семейная гостиная" с беседами и мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству для детей и их родителей.

С 11 по 15 мая в спортивной школе "Тура" проходит серия открытых занятий и мастер-классов по различным видам спорта в формате родитель и ребенок в рамках проекта "Ритм семейного здоровья". Запланированы открытые уроки по танцевальному спорту, футболу и другим видам спорта.

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# Международный день семьи

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