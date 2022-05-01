Тюменцы могут узнать свой ВИЧ-статус за несколько минут

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив)

Всего за несколько минут тюменцы узнают свой ВИЧ-статус на акции "Волна здоровья", которая пройдет у ТРЦ "Кристалл" 15 мая с 12 до 16 часов.

Горожанам предложат пройти экспресс-тест на ВИЧ в мобильной лаборатории Центра профилактики и борьбы со СПИД.

Напомним, 15 мая отмечается Международный день памяти умерших от СПИДа. Тюменцев приглашают принять участие в большом профилактическом мероприятии.