Наталья Шевчик поделилась впечатлениями о работе "Школы гражданской активности"

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Тюменские практики по развитию региональной экономики и социальной сферы, интересны представителям других субъектов, сообщила заместитель председателя Тюменской областной думы, председатель регионального отделения "Союза женщин России" Наталья Шевчик, которая приняла участие в работе "Школы гражданской активности", организованной "Союзом женщин России" в Москве.

"Принципиально важно было понять, какой опыт сегодня есть в других территориях и что будет интересно именно нашему региону", - подчеркнула она.

Лидеру тюменских женщин показалось интересным исследование влиянию интернета на учащихся, с докладом о котором выступила главный редактор журнала "ВНЕшкольник" Ольга Рубцова. "Были представлены интересные материалы и даны рекомендации, как действовать в информационном пространстве, учитывая все риски, как работать взрослым, педагогическому сообществу и как работать в семьях", - отметила Наталья Шевчик.

Мастер-класс "Креативный подход к проектной деятельности в сфере образования" по совершенствованию необходимых компетенций в области разработки и продвижения социально значимых проектов провели советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов и заместитель руководителя аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, консультант в области социальных и благотворительных проектов Алексей Газарян.

Владимир Татаринов рассказал о вкладе социального проектирования в развитие территорий и социокультурной среды, он проанализировал ситуацию во всех субъектах. По мнению Натальи Шевчик, в Тюменской области ведется работа в этом направлении, однако необходимо усовершенствовать нормативную базу, регламентирующую эту деятельность.