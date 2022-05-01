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В Тюменской области снизился процент передачи ВИЧ от инфицированной матери к ребенку

Общество, 14:15 13 мая 2022

vk.com/oblzdrav72 | Фото: vk.com/oblzdrav72

Процент передачи ВИЧ от инфицированной матери к ее новорожденному ребенку составляет 0,3% за первый квартал 2022 года. За аналогичный период прошлого года — более 1%.

Об этом сообщила пресс-секретарь "Центра профилактики и борьбы со СПИД" Елена Лосева на пресс-конференции, посвященной "Всемирному дню памяти умерших от СПИДа".

"Это огромная работа центра и общественной организации "Поколение". С каждой пациенткой, которая вдруг решила, что ей ни к чему заботиться о своем здоровье и здоровье своего ребенка, беседуют как психологи, так и врачи", — добавила она.

В Тюменской области проживает 16 тыс. 352 ВИЧ-положительных человека. Это без учета тех, кто находится в учреждениях системы УФСИН. За четыре месяца в регионе зарегистрировали 346 случаев ВИЧ-инфекции. 66% новых случаев приходится на возраст 30-44 лет (за аналогичный период прошлого года — 53,9%), 18,1% случаев — у людей старше 50 лет (в 2021 г. — 16%). 267 детей находятся на антиретровирусной терапии.

80% зараженных людей получили инфекцию половым путем, 16% — парентеральным, 1% — вертикальным, от матери к ребенку.

По данным Центра профилактики и борьбы со СПИД, пациенты, которые принимают назначенные препараты, более 20 лет живут полноценной жизнью.

Виктория Макарова

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# ВИЧ , СПИД , Центр профилактики и борьбы со СПИДом

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