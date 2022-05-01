В Тюмени дзюдоисты из России и Белоруссии почтят память героев Отечества

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 18 лет, посвященные памяти героев Отечества, соберут порядка 450 юных борцов на татами "ЦОП "Тюмень-дзюдо" 14 и 15 мая.

В субботу в 16 часов 30 минут состоится торжественное открытие. Поединки ежедневно стартуют в 10 часов, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и

дополнительного образования Тюменской области.

Турнир пройдет во второй раз. Теперь он включен в Единый календарный план министерства спорта России и представляет собой не только спортивное мероприятие, но и общественно-значимое событие, способствующее патриотическому воспитанию современной молодежи. По сравнению с 2021 годом число участников турнира увеличилось в два с половиной раза. На татами выйдут дзюдоисты из Республики Саха-Якутия, Пермского края, Ивановской, Московской, Курганской, Свердловской, Челябинской, ХМАО и ЯНАО, а также Республики Беларусь.

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Треть от общего числа спортсменов - представители Тюменской области. Честь региона будут отстаивать призеры первенства России до 18 лет Луиза Набиева и Полина Вакушина, призеры первенства России до 15 лет Темирлан Шахнавазов и Айшат Алиева, победители и призеры первенств Урала Сергей Петухов, Ярослав Крапивин, Рашид Хадзиев, Алена Уржумцева, Екатерина Мохирева, Анна Болсун и другие.