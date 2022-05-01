В Тюменской области один из самых высоких охватов тестирования на ВИЧ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Высокий уровень охвата тестирования на ВИЧ-инфекцию, около 30% от числа всего населения, обеспечен в Тюменской области. Такие данные на пресс-конференции привела главный специалист отдела организации специализированной медицинской помощи регионального департамента здравоохранения Елена Иванова.

Тему встречи посвятили "Всемирному дню памяти умерших от СПИДа", который проходит 15 мая. В связи с этим спикер напомнила, что тюменский "Центр профилактики и борьбы со СПИД" не просто проводит тестирования, но и разбирает каждый случай позднего выявления заболевшего совместно с медорганизациями. Это позволяет выявлять те места, куда сотрудники учреждения еще не выезжали с предложениями обследования.

"Самое важное, законодательно определено, что единственная лаборатория, позволяющая поставить диагноз ВИЧ-инфекции с точкой, это центры СПИД. Делают анализы в референс-лаборатории — там подтверждают диагноз, сделанный ранее в другом месте. Это сделано не просто так, так как Центр проводит многократные проверки каждого обследования. И подробно объясняет пациентам, что делать дальше, при этом все анонимно и безопасно", — подчеркнула Елена Иванова.

Проверить здоровье тюменцы могут в "Центре профилактики и борьбы со СПИД" по ул. Курортная, 28/1 с понедельника по субботу. Также узнать свой ВИЧ-статус жителям предлагают 15 мая, в Международный день памяти умерших от СПИДа. Акция пройдет у ТРЦ "Кристалл" с 12 до 16 часов.

Напомним, в Тюменской области проживает 16 тыс. 352 ВИЧ-положительных человека.

Виктория Макарова