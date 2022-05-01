Работники АО "Транснефть – Сибирь" поучаствовали в памятных мероприятиях, приуроченных к Дню Победы

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Работники подразделений АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в патриотических мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В День Победы работники подразделений предприятия на территории присутствия от Тюмени до Нового Уренгоя традиционно участвовали в шествии "Бессмертный полк", в торжественном возложении цветов к мемориалам воинов-победителей и Вечному огню, а также поздравили с праздником на дому ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла из числа бывших работников предприятия.

В Тюмени во время шествия "Бессмертный полк" сотрудники предприятия наряду с фотографиями своих родственников пронесли по центральной улице областного центра 120 портретов своих земляков – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Также 9 мая 2022 года в торжественной обстановке состоялось возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза, генералу армии И.И. Федюнинскому. АО "Транснефть – Сибирь" принимает активное участие в сохранении исторической памяти об этом выдающемся полководце. Рядом с памятником Федюнинскому, установленному при поддержке предприятия, фасад жилого дома украсила карта Ленинградского фронта, также смонтирована подсветка памятника.

Накануне Дня Победы АО "Транснефть – Сибирь" совместно с Тюменским областным поисковым центром им. А. Ольховского организовало в г. Тюмени выставку личных вещей и оружия бойцов Красной Армии, погибших на полях сражений в Великую Отечественную войну. Результат 30-летней кропотливой работы тюменских поисковиков – уникальное собрание экспонатов, найденных в ходе экспедиций на территории Новгородской, Тверской и Ленинградской областей, в том числе при поддержке АО "Транснефть – Сибирь", и отреставрированных воспитанниками поисковых отрядов Тюменской области, смогли увидеть все желающие.

Кроме того, все посетители экспозиции могли попробовать настоящую солдатскую кашу и горячий чай под песни военных лет на полевой кухне, организованной рядом с выставочным павильоном. В ходе мероприятия сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" раздали горожанам более 500 георгиевских лент. В целом экспозицию, которая хранит историю прошлого и настоящего, историю подвига солдат времен Великой Отечественной войны, посетило более 700 горожан.

"Проведение памятных мероприятий и участие в них создает те необходимые условия, благодаря которым мы помним и гордимся героями, которые прошли Великую Отечественную войну, отстояли свободу родной страны. И наша задача сегодня – сохранить все то, что было сделано до нас, для будущих поколений, чтобы они знали и помнили подвиг народа-освободителя в борьбе с нацизмом", - отметил генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Р.Р. Исламов.