Тюменцев обучают правовой грамотности
Очередной сезон проекта "Абсолютное право" поможет тюменцам повысить уровень правовой грамотности. Участников проекта ждут вопросы, кейсы, задачи с обыденными и бытовыми ситуации, с которыми может столкнуться любой человек, но не каждый знает, как их решать.
В планах у руководителя проекта Алексея Ларионова в очередном сезоне провести олимпиаду, зимнюю и летнюю школы, кейс-чемпионат. Алексей — выпускник и магистрант Тюменского госуниверситета по направлению "Юриспруденция". Он уверен, что полученные в ходе проекта знания помогут не попасться на удочку мошенников и всегда знать, как себя защитить, пишет "Тюменская область сегодня".
Шестой сезон проекта "Абсолютное право" стартует этой осенью.