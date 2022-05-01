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Тюменцев обучают правовой грамотности

Общество, 11:42 14 мая 2022

группа "Абсолютное право | Тюменская область" ВКонтакте | Фото: группа "Абсолютное право | Тюменская область" ВКонтакте

Очередной сезон проекта "Абсолютное право" поможет тюменцам повысить уровень правовой грамотности. Участников проекта ждут вопросы, кейсы, задачи с обыденными и бытовыми ситуации, с которыми может столкнуться любой человек, но не каждый знает, как их решать.

В планах у руководителя проекта Алексея Ларионова в очередном сезоне провести олимпиаду, зимнюю и летнюю школы, кейс-чемпионат. Алексей — выпускник и магистрант Тюменского госуниверситета по направлению "Юриспруденция". Он уверен, что полученные в ходе проекта знания помогут не попасться на удочку мошенников и всегда знать, как себя защитить, пишет "Тюменская область сегодня".

Шестой сезон проекта "Абсолютное право" стартует этой осенью.

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# юриспруденция

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