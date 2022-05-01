Памятный бюст к 90-летию Фармана Салманова открыли в Тюмени

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Бюст Фармана Салманова открыли в Тюменском индустриальном университете в честь 90-летия со дня рождения советского геолога, одного из первооткрывателей советской нефти. Он установлен в фойе института геологии и нефтегазодобычи ТИУ по адресу ул. Володарского, 56.

Автор бюста – тюменский скульптор Ирина Бондаренко. Она рассказала, что работа над памятником длилась около двух месяцев. Фарман Салманов изображен молодым — 30-летним мужчиной с волевым взглядом, слегка приподнятым подбородком, уверенно смотрящим только вперед.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны геологии Тюменской области, представители администрации Тюмени, Координационного совета национальных общественных объединений Тюменской области, геолого-геофизических и нефтегазодобывающих компаний, преподаватели, сотрудники и студенты ТИУ, участники клуба "Юный геолог".

Фарман Салманов — крупнейший специалист в области геологии, один из самых известных в мире ученых и практиков-геологов, более 30 лет отдавший работе в Западной Сибири. В 1970-1980-е годы руководил крупными геолого-поисковыми работами, оставив в наследство 150 нефтяных и газовых месторождений как вклад в развитие экономики страны и Тюменской области, среди которых уникальные Уренгойское и Ямбургское.