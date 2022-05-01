Вокалистки исетского народного хора покоряют своим пением все больше жителей Тюменской области

| Фото: isetsk.admtyumen.ru | Фото: isetsk.admtyumen.ru

Народный хор ветеранов "Горница" из Исетского района оправдывает свое название, ведь в горнице – светлой комнате деревенской избы – в старину проходили все праздники. И сейчас ни одно культурное мероприятие районного или областного масштаба невозможно представить без выступления этого коллектива.

Девятнадцать участниц золотого возраста (60+) великолепными голосами покорили не одно сердце. Репертуар хора разнообразен: от фольклорных и шуточных до современных эстрадных песен.

"В составе хора те, кто не мыслит жизни без русской песни. Артисты очень светлые, добрые, они радуются жизни и хотят дарить счастье зрителям", – рассказала руководитель коллектива Ксения Новоселова.

Среди основных солисток хора – Евгения Черемисина, Галина Ламбина, Нина Белослудцева, Галина Бердышева, Людмила Юсупова, Татьяна Дроздова. Сильными неповторимыми голосами, прекрасным исполнением они ведут за собой других вокалистов.

Абсолютно все женщины хора – чудесные хозяйки, настоящие рукодельницы. Как большинство пенсионеров, живущих в селе, они сеют, сажают, полют и убирают, закатывают и сушат-варят. Да еще и хозяйство держат. Но в назначенное время бегут на репетиции или концерт. И тут никакой огород, никакие козы-куры не могут стать помехой. Правда, из-за ограничений в период пандемии репетиции пришлось проводить в онлайн-режиме.

У вокального коллектива – множество творческих планов на долгие годы вперед. Главное, чтобы здоровье не подвело. А хорошего настроения, сил и стремлений артистам не занимать, пишет издание "Тюменская область сегодня".