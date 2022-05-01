Необычные варианты для отдыха подскажет жителям Тюменской области тест

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пройти тест и узнать, какой формат отдыха больше всего подходит, тюменцы могут в группе Центра управления регионом во "ВКонтакте". Об этом сервисе рассказали в пресс-службе ЦУР Тюменской области.

Чтобы пройти тест, нужно ответить всего на семь вопросов. Они сформулированы так, чтобы четко определить предпочтения человека в выборе вида отдыха. Например, предпочитает ли он проводить время в городе или на природе, выбирает экскурсии, мастер-классы или посещение термального источника.

В опроснике учитываются и гастрономические пристрастия, и другие предпочтения. Все это позволит сформировать в итоге список тех локаций, которые лучше всего подойдут для отдыха конкретного участника теста.

В списке таких мест есть все популярные достопримечательности Тюменской области, например, термальные курорты и Тобольский Кремль, но также будут предложены и необычные варианты для отдыха, о которых могут не знать даже коренные тюменцы.