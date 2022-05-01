Бразильские легионеры МФК "Тюмень" покинули команду

| Фото: mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Расположение тюменского клуба покинули бразильские легионеры Таффи и Вилела. Об этом сообщается на сайте спортивной организации.

"Я хочу сказать всем огромное спасибо. Эти три года для меня были счастливыми, я благодарю руководство клуба, тренерский, административный штабы. Спасибо всем моим партнерам, с которыми мне довелось работать. Огромное спасибо болельщикам, очень надеюсь, что мы еще увидимся", - поделился эмоциями Бруно Таффи.

Он продолжит свою карьеру в испанском "Эль-Посо", где проведет ближайшие два года. Рафаэл Вилела отправится в казахстанский "Кайрат", где будет выступать на правах аренды весь следующий сезон.

Руководство МФК "Тюмень" поблагодарило игроков за работу и пожалело им удачной работы в своих новых клубах.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от европейских и международных соревнований на неопределенный срок. Это касается и МФК "Тюмень", команда остается без "Финала четырех" Лиги чемпионов.