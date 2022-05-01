  • 15 мая 202215.05.2022воскресенье
  • USD63,7799
    EUR65,7939
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Бразильские легионеры МФК "Тюмень" покинули команду

Общество, 17:45 15 мая 2022

mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Расположение тюменского клуба покинули бразильские легионеры Таффи и Вилела. Об этом сообщается на сайте спортивной организации.

"Я хочу сказать всем огромное спасибо. Эти три года для меня были счастливыми, я благодарю руководство клуба, тренерский, административный штабы. Спасибо всем моим партнерам, с которыми мне довелось работать. Огромное спасибо болельщикам, очень надеюсь, что мы еще увидимся", - поделился эмоциями Бруно Таффи.

Он продолжит свою карьеру в испанском "Эль-Посо", где проведет ближайшие два года. Рафаэл Вилела отправится в казахстанский "Кайрат", где будет выступать на правах аренды весь следующий сезон.

Руководство МФК "Тюмень" поблагодарило игроков за работу и пожалело им удачной работы в своих новых клубах.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от европейских и международных соревнований на неопределенный срок. Это касается и МФК "Тюмень", команда остается без "Финала четырех" Лиги чемпионов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МФК Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:20 15.05.2022В Тюмень завезли более 4 000 тонн монгольда и шпината из Узбекистана
18:00 15.05.202216 мая - события дня
17:45 15.05.2022Бразильские легионеры МФК "Тюмень" покинули команду
17:15 15.05.2022Жителей Тюменской области предупреждают о сильном ветре, дождях и грозах 16 мая