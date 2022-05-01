Запрет популярных соцсетей не повлиял на успеваемость тюменских подростков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени каждый второй родитель и четыре из 10 учителей считают, что запрет и ограничения по работе популярных социальных сетей не помогли повысить успеваемость детей. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Лишь треть опрошенных отметили, что дети стали лучше учиться, потому что стало меньше отвлекающего инфошума. Однако большая часть родителей и педагогов – 37 % убеждены, что это никак не повлияло на результаты учебы. Они считают, что дети с развитым самоконтролем и мотивацией учатся и с соцсетями, и без них.

Исчезновение из информационного пространства социальных сетей по мнению 9 % опрошенных скорее отрицательно сказалось на учебе. Респонденты напоминают: при всей неоднозначности, новые медиа — это еще и полезный контент, к примеру, образовательные марафоны и просветительская работа известных ученых и преподавателей