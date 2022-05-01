В Тюменской области за сутки потушили восемь ландшафтных пожаров на площади 123 га

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области потушили восемь ландшафтных пожаров на площади 123 га и один лесной пожар, площадью 10 га за сутки. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В регионе действуют семь ландшафтных пожаров по данным на утро 16 мая. Три из шести лесных пожаров удалось локализовать.

Напомним, до 26 мая в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, готовить пищу на открытом огне и углях. Организациям нельзя проводить пожароопасные работы.

Жителей региона просят сообщать о нарушениях в лесу через мобильное приложение "Берегите лес", по телефонам прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, региональной диспетчерской службы Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3452) 32-41-71, 62-42-23 и департамента лесного комплекса Тюменской области 8 (3452) 42-76-34.