  • 16 мая 202216.05.2022понедельник
  • USD63,7799
    EUR65,7939
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области за сутки потушили восемь ландшафтных пожаров на площади 123 га

Общество, 09:31 16 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области потушили восемь ландшафтных пожаров на площади 123 га и один лесной пожар, площадью 10 га за сутки. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В регионе действуют семь ландшафтных пожаров по данным на утро 16 мая. Три из шести лесных пожаров удалось локализовать.

Напомним, до 26 мая в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, готовить пищу на открытом огне и углях. Организациям нельзя проводить пожароопасные работы.

Жителей региона просят сообщать о нарушениях в лесу через мобильное приложение "Берегите лес", по телефонам прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, региональной диспетчерской службы Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3452) 32-41-71, 62-42-23 и департамента лесного комплекса Тюменской области 8 (3452) 42-76-34.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ландшафтные пожары , пожароопасный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:31 16.05.2022В Тюменской области за сутки потушили восемь ландшафтных пожаров на площади 123 га
09:22 16.05.2022Все о буднях родителей расскажут спикеры форума "Подростки, родители, Rock’n’roll"
08:59 16.05.2022Спектакль-променад "Глубже, чем когда-либо" покажет тюменский молодежный театр
08:43 16.05.2022Молодых тюменских поэтов приглашают на конкурс стихотворений