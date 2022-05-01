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В чемпионате по пожарно-спасательному спорту в Тюмени примут участие команды шести регионов

Спорт, 13:50 16 мая 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

Открытый чемпионат главного управления МЧС России по Тюменской области по пожарно-спасательному спорту "Мемориал М. А. Федорова" пройдет в Тюмени с 17 по 19 мая, сообщает ведомство.

В соревнованиях примут участие представители Тюменской, Свердловской, Курганской областей, Приморского края, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа. Они посоревнуются в таких дисциплинах, как "штурмовая лестница", "двоеборье", "полоса препятствий", "пожарная эстафета".

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Чемпионат состоится на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны 22).

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарные , спасатели

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