В чемпионате по пожарно-спасательному спорту в Тюмени примут участие команды шести регионов

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

Открытый чемпионат главного управления МЧС России по Тюменской области по пожарно-спасательному спорту "Мемориал М. А. Федорова" пройдет в Тюмени с 17 по 19 мая, сообщает ведомство.

В соревнованиях примут участие представители Тюменской, Свердловской, Курганской областей, Приморского края, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа. Они посоревнуются в таких дисциплинах, как "штурмовая лестница", "двоеборье", "полоса препятствий", "пожарная эстафета".

Чемпионат состоится на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны 22).