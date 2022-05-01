Центр "Аванпост", ТВВИКУ и спорткомплекс "Гагаринский" примут III этап спартакиады среди допризывной молодежи

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

На площадках центра "Аванпост", ТВВИКУ и спорткомплекса "Гагаринский" состоится III этап спартакиады среди допризывной молодежи 17 и 18 мая. Заявки поступили от 11 команд, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Ребята продемонстрируют свою подготовку в военном многоборье и плавании. Первое включает в себя бег на 100 и 3 тыс. метров, подъем переворотом и преодоление военизированной полосы препятствий.

Команды из муниципалитетов региона, в составе которых выступят юноши в возрасте от 14 до 17 лет, будут бороться за попадание в сборную Тюменской области для участия во всероссийских соревнованиях. Отбор пройдет по итогам всех предыдущих этапов, где судьи обратят внимание на личный и общекомандный зачет. Также по завершении всех четырех этапов определится команда, которая завоюет переходящий Кубок победителя спартакиады. Завершающий IV этап состоится в Ишиме с 15 по 16 сентября.

Начало соревнований (плавание) в спортивном комплексе "Гагаринский" - 17 мая в 17 часов 30 минут. 18 мая участники выйдут на площадку центра "Аванпост" в 9 часов, чтобы посоревноваться в многоборье.