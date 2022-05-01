В Тюменской области усилили группировку для тушения природных пожаров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

324 человека и 85 единиц техники задействованы в ликвидации природных пожаров в Тюменской области. При этом 202 человека и 50 единиц техники работают на лесных пожарах, 122 человека и 35 единиц техники – на ландшафтных.

Как сообщил директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, в ликвидации пожаров участвуют сотрудники Тюменской авиабазы, группировка МЧС России, противопожарная служба региона, а также добровольцы.

"Дополнительно привлечены лесопожарные формирования Ямало-Ненецкого автономного округа. Работают три вертолета Ми-8. Еще один вертолет Ми-26 ежедневно задействуют для тушения природных пожаров в Тюменском районе", - рассказал он.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Группировка сил, задействованных на ликвидации природных пожаров в Тюменской области, усилена в соответствии с поручением губернатора Александра Моора. Главам муниципальных образований поручено организовать сбор необходимых документов для выплаты населению компенсаций за сгоревшее имущество, передает информационный центр регионального правительства.

Любовь Голышева