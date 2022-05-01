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Владимир Якушев: локализованные природные пожары необходимо ликвидировать

Общество, 17:28 16 мая 2022

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Локализованные природные пожары необходимо оперативно ликвидировать, подчеркнул полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов.

"Мы учли негативный опыт 2021 года и перестроили работу. Взаимодействие между профильными ведомствами и органами власти стало эффективнее, переброска сил и средств к местам возгораний – проще. Тем не менее, в регионах продолжают действовать природные пожары. Нужно сконцентировать все усилия на скорейшем разрешении этой ситуации", – подчеркнул Владимир Якушев.

Как передает пресс-служба полпредства, еще одним вопросом на совещании стала ситуация на рынке труда. На 16 мая в службах занятости в качестве безработных зарегистрированы 51,8 тыс. жителей УФО (на начало года таковых было 61,3 тыс.). Однако за апрель количество работников, предполагаемых к увольнению, выросло. Увеличилось и число отправленных в простой, а также находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели.

"Ситуация с занятостью - один из самых серьезных вызовов. Сейчас для обеспечения ритмичной работы предприятий, сохранения занятости важно, чтобы малый и средний бизнес, системообразующие предприятия максимально воспользовались мерами господдержки и получили субсидированные банковские кредиты", - акцентировал полпред.

Что касается ситуации с распространением коронавируса в УФО, регионы, как и в целом по стране, регистрируют устойчивое снижение заболеваемости. Количество новых случаев за минувшую неделю на 20 процентов ниже, чем были неделей ранее. В УрФО развернуто 2 тыс. 500 коек под пациентов с Covid-19, это в три раза меньше, чем было два года назад в начале пандемии. Регионы округа вернулись к оказанию плановой помощи.

Тем не менее, органам исполнительной власти в УФО вместе с территориальными управлениями Роспотребнадзора нужно держать эпидобстановку на контроле и в случае ее ухудшения принимать необходимые меры, указал Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , коронавирус , пожароопасный сезон

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