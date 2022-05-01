Тюменская область отметит Дни славянской письменности и культуры

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дни славянской письменности и культуры готовится отметить Тюменская область.

Общероссийская научно-практическая конференция "Православные истоки славянской письменности и культуры" с международным участием станет центральным событием Дней славянской письменности и культуры, которые пройдут 20 мая во Дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени.

Юбилейная 45-я научно-практическая конференция в этом году посвящена памяти создателей славянской азбуки, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, году культурного наследия народов России, 350-летию со дня рождения Петра I, 435-летию со дня основания города Тобольска, 250-летию государственного деятеля, сибирского губернатора М.М. Сперанского, 160-летию выдающегося реформатора П. А. Столыпина, 100-летие основателя регионального литературного краеведения Л.Г. Беспаловой, 90-летие известного скульптора, Почетного гражданина г. Тюмени Н. В. Распопова, 70-летний юбилей ненецкого прозаика и этнопедагога А. П. Неркаги.

Встречать гостей праздника Кирилла и Мефодия с русскими песнями, частушками, напевами и народными играми будет фольклорный ансамбль "ЯснАРосстань"

Также в этот день в фойе "Нефтяника", сообщает пресс-служба Общественно палаты Тюменской области, будут работать три выставки. Большая экспозиция "Не хлебом единым…", организованная Тобольской митрополией, посвященная православной культуре, традициям и архитектуре. Балканский центр Тюменского госуниверситета представит выставку современного изобразительного искусства "Славянский мир". Кроме того, все желающие смогут увидеть работы известного тюменского скульптора Николая Распопова. Экспозиция посвящена 90-летию мастера.

День славянской письменности и культуры, по словам председателя оргкомитета, заместителя председателя Общественной палаты Тюменской области Евгения Воробьева, играет большую роль в укреплении духовных и нравственных ценностей современного человека. "Главное значение праздника состоит в объединении народов, которые пишут кириллицей, сохраняют славянскую культуру, богатый русский язык, являющийся родным для многих миллионов людей и средством межнационального общения", – подчеркнул он.

Событийные мероприятия, посвященные славянским первоучителям, братьям Кириллу и Мефодию, пройдут во всех муниципалитетах Тюменской области. Гостей праздника ждет обширная программа, на разных площадках состоятся научные дискуссии, литературные конкурсы и викторины, экскурсии, книжные ярмарки, концертные программы, уроки родной речи и многое другое.

Организаторами Дней славянской письменности и культуры в регионе стали Общественная палата Тюменской области, Тюменская областная дума, областные департаменты культуры, образования и науки, региональный комитет по делам национальностей, Тобольская митрополия, Тюменский государственный университет, общество русской культуры.