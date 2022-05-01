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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах на ЕГЭ

Общество, 17:07 17 мая 2022

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета для проведения итоговых экзаменов и ЕГЭ, отменено. Также не обязательно рассаживать учеников в шахматном порядке, соблюдая дистанцию в 1,5 метра, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Однако ряд противоэпидемических мер для школьников и преподавателей все еще сохранен: члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, ученики приходят на экзамены по определенному расписанию, чтобы минимизировать контакты.

Кроме того, классы по-прежнему обязаны проветривать и дезинфицировать. Не допускается проведение более одного экзамена в день. В случае ЕГЭ по предметам, которые выбирает ученик, экзамены могут проводиться через день.

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# ЕГЭ , Роспотребнадзор

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