Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах на ЕГЭ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета для проведения итоговых экзаменов и ЕГЭ, отменено. Также не обязательно рассаживать учеников в шахматном порядке, соблюдая дистанцию в 1,5 метра, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Однако ряд противоэпидемических мер для школьников и преподавателей все еще сохранен: члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, ученики приходят на экзамены по определенному расписанию, чтобы минимизировать контакты.

Кроме того, классы по-прежнему обязаны проветривать и дезинфицировать. Не допускается проведение более одного экзамена в день. В случае ЕГЭ по предметам, которые выбирает ученик, экзамены могут проводиться через день.